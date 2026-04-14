Dan Negru: „New York, orașul miliardarilor, are benzina mai ieftină decât România!”

„Vă dau niște cifre care o să vă pună serios pe gânduri. Statisticile spun că americanii consumă vreo 2 miliarde de litri de combustibil pe zi. Adică, deși reprezintă doar 4% din populația planetei, ei 'ard' o treime din toată benzina lumii!

Dar stați să vedeți paradoxul. Americanii vând la galon, iar un galon are cam 3,78 litri. Am verificat prețul chiar aici, în centrul New York-ului, în inima celui mai scump oraș din lume. Un oraș unde trăiesc vreo 150 de miliardari și unde, doar în Manhattan, salariul mediu lunar e între 5.000 și 7.000 de dolari. Destul de mare, nu?

Ei bine, aici, în fieful bogăției, galonul de benzină e vreo 5 dolari și jumătate. Dacă facem calculul, reiese cam un dolar și ceva pe litru. Adică în jur de 5,6 - 6 lei.

Vă dați seama? În orașul unde se dă ora exactă în finanțele lumii, benzina e aproape la jumătate față de prețul pe care îl plătim noi la pompă, în România, pe salarii de câteva sute de euro! Știu, comparația e începutul nemulțumirii, dar eu n-am făcut altceva decât să vă arăt realitatea brută. Cifrele nu mint niciodată!”