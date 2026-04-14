De ce plătim mai mult pe benzină decât americanii? Comparația virală făcută de Dan Negru | VIDEO

Dan Negru în fața unei benzinării din New York. Foto/Captură video
Aflat chiar în inima New York-ului, unul dintre cele mai scumpe orașe ale planetei, prezentatorul TV Dan Negru a dezvăluit că un litru de benzină costă doar 1,3 dolari (aproximativ 5,6 lei). În contrast izbitor, șoferii din România ajung să scoată din buzunar peste 10 lei pe litru (2,30 dolari).

Dan Negru: „New York, orașul miliardarilor, are benzina mai ieftină decât România!”

„Vă dau niște cifre care o să vă pună serios pe gânduri. Statisticile spun că americanii consumă vreo 2 miliarde de litri de combustibil pe zi. Adică, deși reprezintă doar 4% din populația planetei, ei 'ard' o treime din toată benzina lumii!

Dar stați să vedeți paradoxul. Americanii vând la galon, iar un galon are cam 3,78 litri. Am verificat prețul chiar aici, în centrul New York-ului, în inima celui mai scump oraș din lume. Un oraș unde trăiesc vreo 150 de miliardari și unde, doar în Manhattan, salariul mediu lunar e între 5.000 și 7.000 de dolari. Destul de mare, nu?

Ei bine, aici, în fieful bogăției, galonul de benzină e vreo 5 dolari și jumătate. Dacă facem calculul, reiese cam un dolar și ceva pe litru. Adică în jur de 5,6 - 6 lei.

Vă dați seama? În orașul unde se dă ora exactă în finanțele lumii, benzina e aproape la jumătate față de prețul pe care îl plătim noi la pompă, în România, pe salarii de câteva sute de euro! Știu, comparația e începutul nemulțumirii, dar eu n-am făcut altceva decât să vă arăt realitatea brută. Cifrele nu mint niciodată!”

 