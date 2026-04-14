Asta pentru că profilul său politic este tot mai similar cu cel al lui Orban. Vecinii noștri au avut de ales între doi naționaliști, spune Dan Dungaciu.

Dan Dungaciu: „Rezultatul din Ungaria, un compromis al UE!”

„La alegerile din Ungaria nu a câștigat Bruxelles. A câștigat un naționalist împotriva altui naționalist, un naționalist care să-i facă pe ungari mai prosperi, împotriva unui naționalist care i-a sărăcit.

Dacă ne uităm pe modul în care partidul domnului Magyar a votat în Parlamentul European, toate propunerile legate de Ungaria sau despre Unitatea Europeană, o să vedem că votul partidului domnului Peter Magyar, Partidului Tisa, a fost un vot cel puțin eurosceptic.

În ceea ce privește viitorul imediat, va fi foarte interesant de urmărit în ce măsură această narațiune jubilantă a Europei care a câștigat va comenta viitoarele decizii ale Domnului Peter Magyar.

Va schimba domnul Peter Magyar sistemul de putere al democrației iliberale instaurat de Viktor Orbán în Ungaria menit să avantajeze Partidul de la putere?”, a zis analistul - Dan Dungaciu.

