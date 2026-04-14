Consilierul lui Bolojan i-a cerut lui Peter Magyar o anchetă legată de banii investiți de Viktor Orbán în România

Vlad Gheorghe
Vlad Gheorghe, consilierul premierului Ilie Bolojan, i-a cerut noului lider de la Budapesta, Peter Magyar, să investigheze investițiile făcute de-a lungul anilor de guvernul lui Viktor Orbán în Transilvania. Gheorghe a precizat că i-a trimis lui Magyar o scrisoare în acest sens.

"I-am cerut noului lider politic din Ungaria să investigheze banii publici trimiși din bugetul Ungariei în România, în numele „investițiilor” pentru comunitățile maghiare.  Sunt suspiciuni serioase că o parte din aceste fonduri nu au ajuns la oameni, ci au alimentat rețele de influență politică și propagandă pro-Viktor Orbán," a transmis Gheorghe.
 
Consilierul lui Bolojan mai susține că n-ar vorba doar de bani, ci și despre influență politică construită cu acești bani publici, inclusiv pe teritoriul României.