Un petrolier chinez aflat sub sancțiuni americane a trecut marți prin Strâmtoarea Ormuz, sfidând blocada navală instituită de Statele Unite începând de luni. Datele furnizate de Kpler și MarineTraffic arată că nava a tranzitat strâmtoarea marți, după ce a rămas în zonă luni seara, relatează Reuters.