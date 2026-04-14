Schema în valoare de 250 de milioane de euro din bani din PNRR a revenit, astfel, în centrul atenției, după ce Dragoș Pîslaru a anunțat că Parchetul European, condus de Kovesi, a demarat o anchetă în acest sens. Printre administrațiile vizate se află și Consiliul Județean Bihor, unde șef a fost Ilie Bolojan. Acesta a inițiat procedura prin care județul urma să cumpere 25 de microbuze electrice.

"Trebuie să facem două lucruri. În primul rând, să găsim o formulă prin care să acoperim cu rute mai bune și frecvențe mai ridicate toate localitățile din județul Bihor și să interconectăm toate aceste curse într-un singur punct. Vom subvenționa, în anii următori, cursele de autobuze din județul Bihor (...)", declara Bolojan.

În februarie 2025, Consiliul Județean Bihor, condus de succesorul lui Ilie Bolojan a anunțat prețul final, 27 de milioane de lei. În acest fel, fiecare microbuz costa 218 de mii de euro, ceea ce înseamnă de două ori și jumătate peste valoarea estimată de Comisia Europeană.



Totuși, scandalul nu se limitează doar la județul Bihor. Datele oficiale arată diferențe uriașe de preț pentru același tip de vehicul, de la aproximativ 99 de mii de euro până la peste 260 de mii de euro bucata, record stabilit în județul Olt. Ministrul Fondurilor Europene vorbește despre nereguli majore și posibile înțelegeri între firme, iar ancheta vizează modul în care au fost cheltuiți banii europeni.



În centrul scandalului se află o firmă condusă de Vlad Papuc, fiul Rodicăi Papuc, considerată o apropiată a fostului șef al Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu. Compania a câștigat peste 60% din licitațiile organizate pentru achiziția de microbuze electrice. Firma condusă de Vlad Papuc a oferit prețuri variate, peste 1,3 milioane de lei pe unitate pentru Consiliul Județean Olt, peste 900.000 de lei pentru Consiliul Județean Arad și aproape 750.000 de lei pentru Consiliul Județean Brașov.