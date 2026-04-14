Reportul la Joker, la categoria I, a ajuns la peste 64,61 milioane de lei (peste 12,68 milioane de euro), iar la categoria a II-a la depășește 179.900 de lei (circa 35.300 de euro), arată datele Loteriei Române, publicate marți.

Reporturi uriașe la Joker și Loto 6/49

Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la cele de sâmbătă, Loteria Română a acordat 92.097 de câștiguri în valoare totală de peste 6,87 milioane de lei.



La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 15,48 milioane de lei (aproximativ 3,04 milioane de euro), în timp ce la Noroc este în joc un report cumulat de peste 5,76 milioane de lei (peste 1,13 milioane de euro), iar la Noroc Plus, la categoria I, se înregistrează un report ce sare de 196.000 de lei (peste 38.400 de euro).

Premii consistente și la celelalte categorii

De asemenea, la jocul Loto 5/40, categoria I, reportul cumulat este de circa 531.900 de lei (peste 104.400 de euro), timp în care la Super Noroc, categoria I, valoarea este de peste 143.100 de lei (peste 28.100 de euro).



Potrivit sursei citate, la extragerea principală Joker, la categoria a III-a, s-au înregistrat, sâmbătă, trei câștiguri în valoare de 59.984,21 de lei, fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție din București, din Sectorul 4, și pe platforma joaca.loto.ro.



Totodată, la extragerea suplimentară Joker s-a câștigat premiul de la categoria a II-a, în cuantum de 359.905,28 de lei, biletul norocos fiind jucat la o agenție din localitatea Horezu.



În același timp, la tragerea principală Loto 5/40 a fost câștigat premiul de categoria a II-a, de 61.156 de lei, cu un bilet jucat la o agenție din Tulcea.