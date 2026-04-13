În consecință, negocierile eșuate dintre SUA și Iran ar putea duce la o nouă creștere a prețurilor carburanților. Donald Trump a anunțat blocarea Strâmtorii Ormuz, demers care ar putea genera o nouă scumpire a petrolului. La noi în țară, prețurile au scăzut ușor după măsurile adoptate de guvern, dar au rămas foarte aproape de pragul de 10 lei, iar cetățenii cer măsuri în plus.

Dacă ne uităm pe statistici, un plin de 50 de litri de motorină este mai scump cu aproape 50 de lei față de luna precedentă și este foarte important de precizat că orice scumpire de pe piața carburanților are efecte în lanț, pentru că marfa care ajunge la raft depinde foarte mult de costul transportului. Operatorii din industria alimentară avertizează că ne-am putea aștepta la creșteri de prețuri pentru produse precum pâine, ulei, dar și alte alimente de bază.

În ciuda măsurilor luate de guvern, experții spun că ne-am putea aștepta la noi creșteri ale prețurilor în perioada următoare, pentru că țara noastră depinde de ceea ce se întâmplă pe plan internațional. Oficialii transmit că România are suficiente stocuri pentru a traversa o perioadă de criză, însă șoferii argumentează că statul ar fi trebuit să intervină suplimentar, cu o reducere mai mare de 30 de bani a accizei.

”Trebuia să scadă măcar cu 5 sau 10 ca să fie pentru tot omul.

Așteptăm să scadă, dar curând nu cred.

Sincer, numai ei știu cum vor evolua. Dar e strigător la cer. E foarte scump”, spun cetățenii.

În alte state se iau măsuri mult mai drastice pentru diminuarea prețurilor la pompă. Germania reduce temporar taxele pe carburanți și permite bonusuri neimpozabile de până la 1.000 de euro pentru angajați.

”Am decis să reducem taxa pe energie, adică acciza la motorină și benzină, cu aproximativ 17 cenți pe litru, pentru o perioadă de două luni”, a declarat cancelarul Germaniei, Friedrich Merz.

Cancelarul Friedrich Merz a declarat că vom simți consecințele acestui război pentru mult timp de acum înainte, chiar și după ce se va încheia. Totodată, acesta susține că guvernul pe care îl conduce face tot ce stă în putere ca să contracareze efectele conflictului, dar a recunoscut că resursele de care dispune pentru a face acest lucru sunt limitate.