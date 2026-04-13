REPORTER: Domnule președinte, în ceea ce privește blocada navală, care este scopul final? Este acela de a forța Iranul să se întoarcă la masa negocierilor? Este acela de a deschide strâmtorile, astfel încât prețurile la benzină să scadă în cele din urmă?

DONALD TRUMP, președintele SUA: Poate toate acestea. Adică, ambele lucruri, cu siguranță, și mai mult. Nu putem lăsa o țară să șantajeze sau să stoarcă bani de la lume. Pentru că asta fac ei. De fapt, șantajează lumea. Nu vom permite asta.

DONALD TRUMP, președintele SUA: Noi nu folosim strâmtoarea. Nu avem nevoie de strâmtoare.

DONALD TRUMP, președintele SUA: Acum, s-ar putea foarte bine ca această problemă să fie rezolvată înainte de asta. Am fost sunați în această dimineață de oamenii potriviți, de persoanele potrivite. Și vor să ajungă la o înțelegere. Ar dori să ajungă la o înțelegere.

REPORTER: Domnule președinte, vă așteptați ca și alte țări să contribuie la acest efort de blocare a Iranului?

DONALD TRUMP, președintele SUA: Da, și alte țări vor face același lucru.

REPORTER: Care țări, domnule?

DONALD TRUMP, președintele SUA: Sincer, nu avem nevoie de alte țări. Dar ele și-au oferit ajutorul. Probabil vom face anunțul mâine.

REPORTER: A început blocada, domnule?

DONALD TRUMP, președintele SUA: Da, a început la ora 10.