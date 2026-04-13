”Nu vreau să intru într-o polemică cu el. Nu cred că mesajul Evangheliei este menit să fie abuzat în modul în care o fac unii oameni. Voi continua să mă pronunţ cu voce tare împotriva războiului, căutând să promovez pacea, dialogul şi relaţiile multilaterale între state pentru a găsi soluţii juste la probleme. Prea mulţi oameni suferă în lumea de astăzi. Prea mulţi oameni nevinovaţi sunt ucişi. Şi cred că cineva trebuie să ia atitudine şi să spună că există o cale mai bună”, a declarat Papa Leon al XIV-lea.

Reacția liderului Bisericii Catolice a venit la scurt timp după ce președintele Donald Trump l-a criticat că s-a opus combaterii prin forță a Iranului, stat care aspira la dezvoltarea armelor nucleare.

”Nu sunt un mare admirator al Papei Leon. E o persoană foarte liberală și un om care nu crede în combaterea criminalității! E un om care nu vrea să ne punem cu o țară care vrea să dețină arme nucleare ca să poată distruge lumea! Nu cred că face o treabă bună. Pare că susține infracțiunile, presupun”, a spus liderul de la Casa Albă.