Aceste atacuri nu au fost confirmate oficial de autorităţile algeriene. În timp ce unele mărturii relatează că cei doi kamikaze ar fi fost ucişi de forţele de ordine, altele spun că aceştia ar fi avut timp să-şi activeze centurile explozive, scrie News.ro.

Algeria nu mai înregistrase vreun atac terorist din 2017. Pe 31 august, un sinucigaş cu centură explozivă a încercat să pătrundă în sediul poliţiei din Tiaret, la 350 km sud-vest de Alger. Daesh (Statul Islamic) a revendicat atacul, în care kamikazele şi doi poliţişti au murit.

„Cred că este un atac cu scop mediatic (în timp ce Algeria îl primeşte pe papă pentru o vizită de două zile, n.r.), probabil opera unui microgrup sau a unor lupi singuratici”, crede Akram Kharief, creatorul blogului Menadefense.net şi expert în probleme militare.

În anii 1990, grupările din zona Atlasul Blidéen se numărau printre cele mai active din ţară şi cele mai apropiate de Alger. Regiunea se afla în centrul „triunghiului morţii”, între Blida, Médéa şi Aïn Defla, bastion al grupării GIA în timpul aşa-zisului „deceniu negru”. În prezent, Al-Qaida în Maghrebul Islamic (AQMI) ar avea mai puţin de 1 000 de membri, împinşi de armată în zonele de gherilă din Kabylia şi din sud, potrivit Centrului Naţional American de Combatere a Terorismului.