”Marina iraniană zace pe fundul mării, complet distrusă - 158 de nave. Ceea ce nu am lovit este numărul lor mic, așa cum ei numesc „nave de atac rapid”, deoarece nu le-am considerat o amenințare majoră.

Atenție: Dacă vreuna dintre aceste nave se apropie de BLOCADA noastră, va fi ELIMINATĂ imediat, folosind același sistem de eliminare pe care îl folosim împotriva traficanților de droguri de pe ambarcațiunile de pe mare. Este rapid și brutal.

PS 98,2% din drogurile care intră în SUA pe mare sau pe mare au OPRIT!

Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei probleme. Președintele DJT”, a scris Donald Trump pe Truth Social.