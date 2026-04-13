„Reacția lor a fost de funcționari, cum să spun, de provincie. N-au înțeles absolut nimic din nimic, nu discută cu nimeni despre nimic. Această putere n-a avut soluții nici până acum. Situația se va complica de aici înainte. Deci este evident că această soluție nu va avea putere nici pentru viitor.

Și din această perspectivă, ei știu foarte limpede că partidele de la putere n-au cum să crească, ele se vor diminua ca intensitate de vot. Ei știu foarte bine că, oricum, viitorul va fi al partidului AUR, preluând mandatul să facă guvernul.

Soluția pe care o au ei, cred, este că „cordonul sanitar” de la Bruxelles îi va salva, adică un caz de la guvern după care n-ai voie să faci coaliție cu suveraniștii. Totuși, ei nu știu nici ce o să facă mâine, darămite poimâine, peste jumătate de an, peste un an sau peste doi.

Iresponsabilitatea aceasta nu are ca și consecință decât traiul tot mai prost și mai greu de suportat al românilor. Cu cât lucrurile se vor schimba politic în România, adică alegerile vor deveni anticipate, se vor face mai devreme decât ar trebui să aibă loc, paradoxul paradoxurilor, va mai rămâne ceva și din partidele de mainstream care conduc astăzi România”, a declarat Dan Dungaciu.