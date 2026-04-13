Poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Giurgiu au fost sesizaţi printr-un apel la 112, luni, cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat, în curtea unui imobil din municipiul Giurgiu.

”La faţa locului s-au deplasat poliţiştii care au constatat că cele sesizate se confirmă. Din primele verificări efectuate a reieşit faptul că este vorba despre un bărbat, de 73 de ani, din municipiul Giurgiu”, arată Poliţia Giurgiu.

Potrivit autorităţilor, la examinarea sumară nu au fost identificate urme vizibile de violenţă, cadavrul bărbatului fiind transportat la morgă, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

”Cercetările sunt continuate, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă”, se mai arată în comunicatul oficial.