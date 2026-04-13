Pompierii Detaşamentului Deva intervin la fața locului cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, autoscara mecanică, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o ambulanţă SMURD şi 17 cadre militare.

”În sprijinul pompierilor a fost mobilizat şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean”, arată comunicatul ISU Hunedoara. Incendiul se manifesta violent, la două locuinţe şi o anexă, pe o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi, cu posibilitatea extinderii focului la casele aflate în imediata apropiere, potrivit ISU Hunedoara.

”De îndată, a fost constituit un dispozitiv de stingere perimetral şi s-a reuşit localizarea incendiului în limitele găsite, precum şi protejarea celorlalte construcţii. Echipajele operative acţionează în continuare pentru lichidarea incendiului”, anunţă autorităţile.

În momentul publicării acestei știri o femeie este asistată medical întrucât a suferit un atac de panică.