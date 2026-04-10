Pompierii din județul Sălaj, care au fost solicitați să intervină de urgență în localitatea Șeredeiu. Un incendiu violent a cuprins hala unui operator economic, flăcările și coloanele de fum gros fiind vizibile de la kilometri distanță. Din cauza pericolului reprezentat de emisiile mari de fum, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru a avertiza locuitorii din zonă.

Mobilizare masivă de forțe: 11 autospeciale la fața locului

Flăcările s-au extins cu repeziciune, incendiul manifestându-se generalizat pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați. Dimensiunea dezastrului a impus o mobilizare impresionantă de forțe din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sălaj.

La locul incidentului au fost alocate:

10 autospeciale de intervenție ale pompierilor militari;

O autospecială de stingere din cadrul SVSU Crasna ;

Un echipaj medical de prim ajutor, pregătit să intervină în caz de necesitate.

Nicio victimă în urma incendiului

Din fericire, primele informații de la fața locului sunt liniștitoare în ceea ce privește siguranța persoanelor. Echipele de salvare au confirmat că nicio persoană nu a fost surprinsă în interiorul halei în momentul izbucnirii flăcărilor. Până la acest moment, nicio persoană din zonă sau din rândul personalului nu a solicitat îngrijiri medicale.

Mesaj RO-ALERT pentru degajările masive de fum

Din cauza norului dens de fum care s-a ridicat deasupra localității Șeredeiu, ISU Sălaj a decis activarea sistemului de avertizare a populației. Prin intermediul mesajului RO-ALERT, cetățenii au fost informați despre caracterul major al incendiului și au fost sfătuiți să ia măsuri de autoprotecție, cum ar fi închiderea ferestrelor și evitarea deplasărilor în zona afectată.

Pompierii continuă lupta cu flăcările pentru a limita propagarea acestora la vecinătăți, urmând ca, după lichidarea focului, specialiștii să determine cauza exactă de la care a pornit incendiul.