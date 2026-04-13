Drama cumplită a adolescentei rănite în explozia din Rahova. Singurul vis al Alexandrei este să meargă din nou -VIDEO

Explozia din Rahova
Victimele exploziei din Rahova încă nu și-au revenit chiar dacă a trecut jumătate de an de la tragedie. Alexandra, o adolescentă de doar 18 ani, este una dintre ele și se luptă să trăiască după ce a rămas imobilizată de la brâu în jos. Singurul vis al Alexandrei este să poată merge din nou. Atenție, vă avertizăm că urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii. 

Alexandra, tânăra care în octombrie 2025 a fost rănită grav în explozia blocului din Rahova trece în continuare prin clipe cumplite. Părinții fetei încearcă disperați să găsească o clinică unde aceasta să se poate recupera și spun că singura lor speranță este Dumnezeu.

 

Tânăra, abia devenită majoră, a căzut de la etajul 7 până la etajul 5 și a fost grav rănită. A stat mult timp internată în spital, iar acum Alexandra are o singură dorință, aceea de a putea merge din nou.

La șase luni de la explozia din Rahova, blocul distrus de deflagrația care a luat viața a trei persoane arată din ce în ce mai rău, iar până în prezent nu s-a găsit o soluție pentru locatari. 