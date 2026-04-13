Alexandra, tânăra care în octombrie 2025 a fost rănită grav în explozia blocului din Rahova trece în continuare prin clipe cumplite. Părinții fetei încearcă disperați să găsească o clinică unde aceasta să se poate recupera și spun că singura lor speranță este Dumnezeu.

Tânăra, abia devenită majoră, a căzut de la etajul 7 până la etajul 5 și a fost grav rănită. A stat mult timp internată în spital, iar acum Alexandra are o singură dorință, aceea de a putea merge din nou.

La șase luni de la explozia din Rahova, blocul distrus de deflagrația care a luat viața a trei persoane arată din ce în ce mai rău, iar până în prezent nu s-a găsit o soluție pentru locatari.