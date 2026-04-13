Donald Trump:”Sunt foarte dezamăgit de NATO. N-au fost acolo pentru noi”

Donald Trump se declară dezamăgit de NATO. Liderul american susține că Alianţa Nord-Atlantică nu a fost alături de Statele Unite ale Americii în războiul din Orientul Mijlociu și acum se fac analize cu privire la reducerea banilor pentru organizație. 

”Știți, cheltuim trilioane de dolari pentru NATO ca să-i ajutăm să se apere de Rusia. Dacă stai să te gândești, noi apărăm împotriva Rusiei. Și de mult timp am considerat că este puțin ridicol. Am cheltuit trilioane de dolari făcând asta și cred că acest lucru va urma să fie examinat serios.

Sunt foarte dezamăgit de NATO. Nu au făcut ce trebuia, n-au fost acolo pentru noi. Am plătit trilioane de dolari pentru NATO, iar ei n-au fost acolo pentru noi. Țineți minte ce am spus, NATO nu a fost acolo. Acum vor să intervină, dar nu mai există o amenințare reală. Însă, NATO nu a fost acolo pentru noi”, a declarat Donald Trump. 

CITEȘTE ȘI Donald Trump, după expirarea ultimatumului dat Teheranului: ”Voi distruge orice navă care se apropie de Stâmtoarea Ormuz”