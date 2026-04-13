”Știți, cheltuim trilioane de dolari pentru NATO ca să-i ajutăm să se apere de Rusia. Dacă stai să te gândești, noi apărăm împotriva Rusiei. Și de mult timp am considerat că este puțin ridicol. Am cheltuit trilioane de dolari făcând asta și cred că acest lucru va urma să fie examinat serios.

Sunt foarte dezamăgit de NATO. Nu au făcut ce trebuia, n-au fost acolo pentru noi. Am plătit trilioane de dolari pentru NATO, iar ei n-au fost acolo pentru noi. Țineți minte ce am spus, NATO nu a fost acolo. Acum vor să intervină, dar nu mai există o amenințare reală. Însă, NATO nu a fost acolo pentru noi”, a declarat Donald Trump.

