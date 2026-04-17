Simfonia Lalelelor la Pitești

Festivalul debutează vineri, 17 aprilie, cu tradiționala Parada Florilor, organizată în centrul orașului între orele 12:30 și 13:30. Aproximativ 1.800 de copii și tineri, proveniți din 51 de instituții de învățământ și cultură, vor anima zona pietonală, transformând-o într-un spectacol viu de culoare. În aceeași seară, publicul se va bucura de momente artistice susținute de Filarmonica Pitești, de un show vizual oferit de Teatrul Alexandru Davila și de concertul trupei Cargo.

Programul continuă sâmbătă cu ateliere și reprezentații de dans, dar și concerte susținute de Nicole Cherry și Rareș. Duminică sunt planificate numeroase activități: Crosul Lalelelor, o paradă de mașini de epocă, spectacole pentru copii, momente tradiționale și multiculturale, precum și un concert al tarafului Cleante.

În plus, evenimentul include și o competiție de înot dedicată copiilor și tinerilor, care se va desfășura în bazinul olimpic din oraș, participanții având vârste de la 6 ani în sus.

Pe durata festivalului, Piteștiul este împodobit cu mii de flori, iar pe lângă lalelele care au consacrat evenimentul, vizitatorii pot admira creațiile spectaculoase realizate de florari renumiți.

Ediția din acest an a Simfoniei Lalelelor se va încheia pe 26 aprilie.