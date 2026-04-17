De la anchete jurnalistice, Liviu Alexa a ajuns la expoziții de artă. Acesta susține că motivația lui nu vine neapărat din pasiunea pentru pictură, ci dintr-o dorință arzătoare de a se exprima, care i-a modelat cursul vieții.
Expoziția de arta a lui Liviu Alexa e centrată în jurul unor personaje uitate din mitologia românească și nu numai, reinventate conform realităților zilelor noastre.
De la anchete jurnalistice la pictură: Liviu Alexa a inagurat prima expoziție personală - VIDEO
S-a pregătit să devină profesor de limba franceză, dar destinul l-a dus spre jurnalismul de investigație. După ani în care a fost cunoscut pentru anchetele sale, Liviu Alexa a surprins publicul anul acesta cu prima expoziție personală de pictură, „Noi suntem Apocalipsa”, unde a dezvăluit o latură artistică neașteptată. Acum revine cu o nouă expoziție personală, „Filcăi”, un proiect cu o poveste la fel de surprinzătoare.
De la anchete jurnalistice, Liviu Alexa a ajuns la expoziții de artă. Acesta susține că motivația lui nu vine neapărat din pasiunea pentru pictură, ci dintr-o dorință arzătoare de a se exprima, care i-a modelat cursul vieții.