Daniel Udrescu: Cele mai solide strategii profesionale nu se nasc din…

„Cele mai solide strategii profesionale nu se nasc din teorie, ci din experiența directă a celor care au trecut prin dosare dificile, audieri lungi și decizii riscante. În profesia de avocat, învățarea reală nu mai este verticală profesor către elev, ci orizontală, între egali, între practicieni care au „ars” aceleași etape, au întâlnit aceleași obstacole și au trăit aceleași presiuni ale profesiei. Așa ia naștere forma modernă de ucenicie juridică, peer-to-peer learning, unde cunoașterea circulă liber, fără ierarhie, iar fiecare avocat devine o sursă de experiență aplicată pentru ceilalți.”