Scrisoare către Beijing: Donald Trump îi cere lui Xi Jinping să nu înarmeze Iranul

Donald Trump și Xi Jinping/ Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat că i-a transmis o scrisoare omologului chinez Xi Jinping, cerându-i să nu furnizeze arme Iranului, relatează Reuters. Anunțul vine după ce serviciile de informații americane au indicat că Beijingul pregătește livrări de sisteme de apărare către Teheran.

Declarațiile lui Trump au fost făcute într-un interviu difuzat miercuri de Fox News. În interviul menționat, liderul de la Casa Albă nu a precizat când a avut loc schimbul de scrisori. Săptămâna trecută, însă, el a amenințat țările cu un tarif imediat de 50% dacă furnizează arme Iranului.

Potrivit lui Trump, Xi ar fi răspuns că Beijingul nu furnizează arme Teheranului.

„I-am scris o scrisoare rugându-l să nu facă asta, iar el mi-a scris o scrisoare spunând că, în esență, nu face asta”, a declarat Trump.

Trump a mai spus că nu se așteaptă ca evoluțiile de pe piața mondială a petrolului, legate de războiul cu Iranul, și schimbările din Venezuela să afecteze dinamica întâlnirii pe care o are programată cu Xi luna viitoare.

„El are nevoie de petrol. Noi nu”, a precizat Trump.

 