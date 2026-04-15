Declarațiile lui Trump au fost făcute într-un interviu difuzat miercuri de Fox News. În interviul menționat, liderul de la Casa Albă nu a precizat când a avut loc schimbul de scrisori. Săptămâna trecută, însă, el a amenințat țările cu un tarif imediat de 50% dacă furnizează arme Iranului.

Potrivit lui Trump, Xi ar fi răspuns că Beijingul nu furnizează arme Teheranului.

„I-am scris o scrisoare rugându-l să nu facă asta, iar el mi-a scris o scrisoare spunând că, în esență, nu face asta”, a declarat Trump.

Trump a mai spus că nu se așteaptă ca evoluțiile de pe piața mondială a petrolului, legate de războiul cu Iranul, și schimbările din Venezuela să afecteze dinamica întâlnirii pe care o are programată cu Xi luna viitoare.

„El are nevoie de petrol. Noi nu”, a precizat Trump.