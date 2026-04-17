Circulația tramvaielor liniei 21, suspendată în weekend: ce trebuie să știe călătorii

Tramvaiele liniei 21 nu vor circula sâmbătă și duminică, pe 18 și 19 aprilie, iar mai multe linii de autobuz vor avea trasee modificate ca urmare a unor lucrări la macazul de la intersecția Calea Moșilor - Lipscani - Cavafii Vechi. TPBI anunță înființarea unei linii navetă pentru preluarea călătorilor.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov (TPBI) a anunțat vineri suspendarea circulației tramvaielor liniei 21 în zilele de sâmbătă, 18 aprilie, și duminică, 19 aprilie, pentru a permite executarea unor lucrări de intervenție la macazul situat la intersecția Calea Moșilor - Str. Lipscani - Str. Cavafii Vechi.

Pe durata lucrărilor, liniile de autobuz 605, 655 și N103 vor funcționa pe trasee modificate, astfel încât să fie menținută legătura de transport în zona afectată.

Pentru a prelua fluxul de călători rămas fără alternativă directă, TPBI introduce linia navetă 621, care va circula între „Pasaj Colentina” și „Piața Sf. Gheorghe” pe tot parcursul weekendului.

Reprezentanții TPBI recomandă călătorilor să consulte informațiile actualizate privind traseele și orarele mijloacelor de transport pentru a evita întârzierile generate de restricțiile temporare.