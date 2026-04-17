Parlamentarul PSD Mihai Fifor a publicat vineri un mesaj ferm pe rețelele sociale, în care solicită plecarea lui Ilie Bolojan de la conducerea Guvernului și acuză dreapta politică de „experimente” care ar fi afectat grav România.

„Ajunge. Până aici. Bolojan trebuie să plece! Nu mai putem lăsa România pe mâna unui kamikaze”, a scris Fifor, comparând situația actuală cu perioada președinției lui Klaus Iohannis, despre care afirmă că „ne-a costat 10 ani din viața noastră și a copiilor noștri”.

Social‑democratul susține că „miracolul de la Bihor nu e doar un experiment ratat”, ci ar reprezenta dovada că „dreapta din România produce pigmei zgomotoși vânduți ca voinici pe steroizi, puși pe prăduirea țării în numele reformei”.

Mai mult, Fifor afirmă și că România se află deja într-o criză economică și acuză actualele politici fiscale de accentuarea recesiunii. „Toate datele arată prăbușirea economiei naționale. Suntem deja într-o criză economică. Suntem deja în recesiune”, a transmis acesta, adăugând că ar fi „iresponsabil să nu facem nimic pentru a redresa economia”.

Parlamentarul social-democrat critică dur măsurile de austeritate ale lui Bolojan, despre care spune că au lovit în românii cu venituri mici și medii. El afirmă că ajustarea fiscală ar fi fost „regresivă”, iar creșterea TVA și a accizelor ar fi dus la „scumpiri accelerate la alimente, energie și servicii”.

În mesaj sunt prezentate și date privind scăderea puterii de cumpărare: „8 luni consecutive de scădere, 8,2% depreciere medie, 15% în educație, 14% în administrație și 10% în sănătate”.

Fifor susține că este „cea mai dură scădere a nivelului de trai din ultimii 15 ani”, iar pensionarii ar fi afectați și mai grav, cu „cea mai severă scădere a puterii de cumpărare din ultimii 25 de ani” și „peste 500.000 de pensionari împinși suplimentar spre deprivare severă”.

În final, parlamentarul PSD afirmă că țara noastră are nevoie de o schimbare urgentă de direcție.

„România are nevoie de un guvern responsabil, care să stabilizeze economia națională, nu să o destabilizeze. A continua în aceeași manieră nu mai este o opțiune. Este o vulnerabilitate pentru România. E datoria noastră să spunem apăsat: AJUNGE. Până aici”, a conchis Mihai Fifor.