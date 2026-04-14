Detalii cutremurătoare despre cei doi tineri de 20 de ani care au murit după ce au intrat din plin într-un copac în apropierea Lacului Snagov. David și Mihai petrecuseră Paștele împreună. Tinerii au fost găsiți fără viață de prietenii lor, speriați că cei doi nu mai răspund la telefon. Mihai, cel care se afla la volanul bolidului de lux, atinsese 140 km/km la momentul impactului. Cei doi erau studenți, iar pe rețelele sociale se afișau cu mașinile lor cu peste 500 de cai putere. Bolidul care a apărut abia anul trecut pe piață i-a fost făcut cadou lui Mihai de către părinți. Vă avertizăm că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional!