Căderea părului (alopecia) poate afecta doar scalpul sau întregul corp și poate fi temporară sau permanentă. Poate fi cauzată de factori ereditari, modificări hormonale, afecțiuni medicale sau poate face parte din procesul normal de îmbătrânire.

Oricine poate pierde păr, însă fenomenul este mai frecvent la bărbați, conform unui centru medical academic privat american, scrie Click.

Căderea părului poate fi cauzată și de o alimentație dezechilibrată. Deși o dietă sănătoasă este asociată, de regulă, cu menținerea greutății și un nivel mai ridicat de energie, greșelile alimentare pot avea efecte neașteptate asupra organismului, inclusiv asupra sănătății părului.

Potrivit shefinds.com, există mai multe capcane în alimentație care pot favoriza căderea părului, însă vestea bună este că acestea pot fi corectate relativ ușor.

Proteinele sunt foarte importante pentru buna funcționare a organismului, iar părul are la bază keratină, adică un tip de proteină. Iar atunci când dieta noastră nu include suficiente proteine, organismul va prioritiza funcții vitale care au nevoie de acest nutrient, așa că părul va avea de suferit.

Cei care doresc să slăbească cât mai rapid posibil nu aleg adesea o dietă anume, ci doar consumă cât mai puține alimente până când ajung la greutatea dorită.

Însă, acest lucru înseamnă că în organism nu mai ajung nutrienți importanți, mulți dintre aceștia fiind foarte importanți și pentru aspectul și vitalitatea părului.