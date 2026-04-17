Achiziția vizează preluarea integrală a Felix Distribution Holdings S.R.L., compania-mamă a Distribuție Energie Oltenia S.A., precum și a Evryo Power S.A.

1,5 milioane de clienți în sud-vestul României

Distribuție Energie Oltenia deservește circa 1,5 milioane de clienți și operează o rețea de aproximativ 80.000 de kilometri în sud-vestul României. Rețeaua este a treia cea mai mare din țară și reprezintă o componentă esențială a infrastructurii energetice naționale.

Evryo Power S.A. furnizează servicii operaționale și administrative care susțin funcționarea platformei de distribuție.

„Prin adăugarea distribuției de energie electrică la operațiunile din România, completăm platforma noastră energetică integrată. Acest lucru ne permite să aliniem mai bine producția, distribuția și furnizarea de energie electrică”, a declarat José Garza, CEO al Premier Energy Group.

Pentru finanțarea tranzacției, compania poartă discuții avansate privind o posibilă emisiune de obligațiuni, care ar putea include un mecanism de tip bridge-to-bond.

Potrivit CFO-ului Peter Stohr, achiziția a fost realizată la un nivel apropiat de valoarea contabilă, indicând o evaluare atractivă.

Tranzacția este condiționată de aprobarea acționarilor în AGA din 10 iunie 2026 și de avizele autorităților de reglementare. Finalizarea este estimată pentru a doua jumătate a anului.

Premier Energy Group furnizează energie electrică către peste 2,2 milioane de clienți din România și Republica Moldova și deține sau dezvoltă capacități din surse regenerabile de peste 700 MW. Grupul operează rețele de distribuție în Republica Moldova și rețele de gaze naturale în România.

Compania este controlată în proporție de 71% de fondul ceh Emma Capital, fondat de Jiří Šmejc.