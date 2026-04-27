AUR în viitorul Guvern? Dan Dungaciu rupe tăcerea despre asumarea portofoliilor ministeriale: „Vom vedea cum trecem podul”

Sursă: realitatea.net

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, analizează posibilitatea ca liderii formațiunii să preia portofolii într-un viitor Executiv. În contextul crizei politice actuale, oficialul AUR păstrează o doză de rezervă, invocând lipsa unor dezbateri interne statutare, dar subliniază că prioritatea rămâne un guvern care să declanșeze alegerile anticipate.

Un guvern interimar cu o singură misiune: Anticipatele

Dan Dungaciu a fost tranșant în ceea ce privește condițiile în care AUR s-ar implica în actualul joc parlamentar, punând accent pe necesitatea unui guvern de tranziție. „Să sprijinim un guvern care să ducă la anticipate. Acesta a fost răspunsul: un guvern care să conducă spre alegeri anticipate”, a declarat liderul AUR. Deși scenariul este pe masa discuțiilor politice, Dungaciu a precizat că, momentan, nu există o strategie formalizată la nivelul conducerii partidului: „Bun, nu s-a discutat acest aspect în forurile statutare și nu am luat nicio decizie din acest punct de vedere, dar acesta a fost răspunsul oficial.”

Strategia „podului chinezesc” și prudența executivă

Referitor la posibilitatea ca liderii AUR să își asume portofolii într-un viitor Executiv, Dan Dungaciu a păstrat o doză de rezervă, invocând lipsa unor dezbateri interne pe acest subiect. „Așa că vom ajunge la vorba chinezilor: ne vom întreba cum trecem podul abia atunci când vom ajunge la el. Deocamdată, nu s-a discutat și nu se discută așa ceva”, a punctat acesta.

Liderul AUR a evitat să ofere un răspuns definitiv cu privire la un rol personal într-un eventual guvern, subliniind caracterul ipotetic al situației: „Repet, nu vreau să mă pronunț pentru că nu s-a pus problema și nu am avut nicio discuție sau dezbatere pe această temă.”

Blocajul politic, motorul schimbării

În final, prim-vicepreședintele AUR și-a exprimat speranța că incompatibilitatea dintre actualele forțe politice va deveni atât de acută, încât alegerile anticipate vor deveni inevitabile. Dungaciu mizează pe epuizarea soluțiilor de compromis între partidele tradiționale pentru a debloca scena politică. „Sper în continuare ca — dacă nu din cauza «minții românului celei de pe urmă», măcar din cauză că partidele nu se mai pot suporta — să ajungem să organizăm alegeri anticipate”, a concluzionat Dan Dungaciu.