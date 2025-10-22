Alimente pentru sănătatea oaselor

Poți include în alimentație o varietate de alimente, care pot sprijini sănătatea oaselor datorită nutrienților importanți pe care îi au în compoziție. Pe lângă produsele lactate, ce pot fi evitate de persoanele cu intoleranță la lactoză, ai la dispoziție mai multe variante de unde poți alege. Iată câteva dintre cele mai recomandate!

Somon

Somonul are în compoziție substanțe nutritive esențiale, cum ar fi: calciu, vitamina D și acizi grași omega 3. Acizii grași omega 3 sunt esențiali pentru sănătatea inimii, ochilor și creierului. Mai mult, pot asigura susținerea unui nivel optim de energie, conform Health.

Smochine uscate

Smochinele uscate sunt alimente pentru sănătatea oaselor. Acestea asigură o sursă bună de calciu și potasiu, două minerale importante pentru prevenirea simptomelor osteoporozei. Smochinele conțin substanțe nutritive esențiale pe bază de plante, denumite și fitochimice. În plus, oferă substanțe chimice care pot contribui la scăderea șanselor de deteriorare a celulelor.

Migdale

Migdalele oferă concentrații de calciu și fosfor, al doilea cel mai abundent mineral din organism, care este important pentru formarea oaselor. Peste 85% din fosforul din corpul unui adult se găsește în oase. Calciul și fosforul formează și mențin dinții și oasele sănătoase. Pot contribui la susținerea unor niveluri optime de energie. Fosforul are un rol major în funcționarea celulelor nervoase din creier, potrivit AARP.

Broccoli

Calciul din broccoli poate fi ușor absorbit, alături de alți nutrienți vitali, inclusiv cei esențiali pentru formarea oaselor și prevenirea pierderii densității osoase. Broccoli este bogat în vitamina C, care îndeplinește un rol în protejarea împotriva pierderii osoase.