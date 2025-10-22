Matcha poate împiedica absorbția fierului

Matcha este o băutură care conține frunze de ceai verde fin măcinate, originare din Japonia, și este apreciată pentru gustul său unic și conținutul de antioxidanți. Bogată în polifenoli, fibre și cofeină, consumată cu moderație, poate susține atenția și sănătatea cardiovasculară. Totuși, cercetările recente sugerează că un consum regulat și ridicat poate elimina fierul din organism sau împiedica absorbția acestuia.

Fierul are un rol crucial în transportul oxigenului și în multe procese biologice. Corpul nu îl produce singur, astfel că trebuie să-l obținem prin alimentație. Absorbția acestuia poate fi afectată de anumiți compuși din dietă, inclusiv cofeina, calciul și polifenolii din ceaiuri.

Femeile aflate la vârsta fertilă sunt mai predispuse la deficit de fier din cauza pierderilor menstruale. Simptomele frecvente includ oboseală, amețeli, slăbiciune, unghii casate și căderea părului.

Cum afectează matcha absorbția fierului

Polifenolii și acidul fitic din matcha pot inhiba absorbția fierului în organism. Deși aceste substanțe au efecte benefice, cum ar fi reducerea riscului de diabet sau susținerea sănătății cardiovasculare, ele pot lega fierul și împiedica utilizarea lui eficientă de către corp, scrie click.ro.

Acești compuși se regăsesc și în alte băuturi și alimente, precum ceaiul negru, cafeaua, nucile, leguminoasele și cerealele integrale.

Cantitatea de matcha care poate afecta fierul diferă de la o persoană la alta. Studiile sugerează că trei sau mai multe căni de ceai verde pe zi pot reduce nivelurile de fier, dar și două căni zilnic ar putea crește riscul de anemie feriprivă, în special la persoanele vulnerabile. Produsele cu aromă de matcha, cum ar fi înghețata sau deserturile, conțin cantități mici de pudră și, de obicei, nu afectează absorbția fierului.

Un alt factor important este momentul consumului: pentru a reduce impactul asupra absorbției fierului, se recomandă ca matcha să fie băută la cel puțin o oră după mese.