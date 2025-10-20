Deși mulți îl folosesc doar ca decor în ciorbe sau tocănițe, Mihaela Bilic precizează că această plantă aromatică este, de fapt, o resursă importantă de vitamine și minerale.

Mihaela Bilic, despre beneficiile pătrunjelului

Specialistul în nutriție vine în atenția urmăritorilor săi din mediul online cu noi informații despre pătrunjel. Această plantă plină de arome are multiple beneficii pentru sănătate, iar Mihaela Bilic ne recomandă să o consumăm în cantități mari, datorită conținutului mare de vitamina C.

„Întrebarea zilei: Cine are cea mai multă vitamina C?

Campion este pătrunjelul!

Cu un conținut de aproape 200 mg/100 g, pătrunjelul depășește toate celelalte fructe și legume:

ardei gras roșu = 160 mg

suc de lămâie = 128 mg

ardei gras verde = 120 mg

kiwi = 92 mg

căpșuni = 67 mg

suc de portocale = 54 mg

Pătrunjelul este plin de virtuți: are vitamina C mai multă decât citricele, fier mai mult decât spanacul, fibre mai multe decât prunele, acid folic mai mult decât broccoli și betacaroten mai mult decât morcovii”, explică Mihaela Bilic, în cadrul unei postări în mediul online.

Câteva dintre beneficiile consumului de pătrunjel

De asemenea, medicul nutriționist a enumerat câteva dintre beneficiile pe care pătrunjelul le are asupra organismului și sănătății noastre, după ce este consumat.

„Pătrunjelul este antianemic, antioxidant, îmbunătățește digestia, ameliorează circulația (datorită vitaminei K, cu efect anticoagulant), are proprietăți diuretice și detoxifiante, ajută la slăbit și, nu în ultimul rând, asigură o respirație proaspătă — clorofila din pătrunjel neutralizează mirosul de usturoi”, a mai transmis Mihaela Bilic.

Ce cantitate de pătrunjel recomandă medicul să consumăm În final, Mihaela Bilic ne-a sfătuit să consumăm pătrunjel în cantități mari, îl putem pregăti sub formă de salată, datorită beneficiilor sale multiple. „Singura condiție: să consumăm pătrunjel din belșug, în cantități generoase, sub formă de salată (după exemplul salatei libaneze), nu doar câteva frunze ca decor în ciorbă sau tocăniță”, a conchis medicul nutriționist.