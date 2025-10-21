Deși nu este o afecțiune care amenință viața, impactul său asupra calității vieții, mobilității și sănătății emoționale este profund. Simptomele apar devreme – senzația de picioare grele, obosite sau umflate – dar majoritatea pacienților se adresează medicilor abia în stadii avansate, atunci când apar complicații precum varice, edeme, eczeme sau ulcere.

“Un studiu realizat de cercetători români arată că majoritatea pacienților diagnosticați cu BVC prezintă 4–6 factori de risc agravanți, între care cei mai frecvenți sunt istoricul familial, ortostatismul prelungit (menținerea corpului în poziție verticală, în picioare), obezitatea și lipsa aplicării compresiei elastice. Dacă această patologie este diagnosticată în stadii precoce și tratată corect, șansele ca boala să își încetinească progresia cresc semnificativ,“ a declarat Dr. Alin-Codruț Nicolescu, Președintele Societății Române de Dermatologie, conform Click Sanatate.

Ce impact are boala venoasă cronică

Costurile directe și indirecte ale bolii venoase cronice depășesc, la nivel european, 2 miliarde de euro anual. În România, aceste costuri includ tratamente și spitalizări frecvente pentru complicații avansate (ex. ulcere venoase), pierderi de productivitate sau concedii medicale, impact asupra sănătății mintale (anxietate, depresie, izolare socială). Calitatea vieții pacienților cu BVC este adesea comparabilă cu cea a pacienților cu diabet sau insuficiență cardiacă, potrivit studiilor internaționale.

Pacienții cu boală venoasă cronică au un risc de deces (din orice cauză) mai crescut cu peste 50%, comparativ cu pacienții fără această patologie. Afectarea calității vetii asociată bolii venoase cronice este asemănătoare cu a altor boli cronice grave precum cancerul, diabetul, BPOC și insuficientă cardiacă. Complicațiile bolii venoase cronice sunt multiple, cu implicații asupra mortalității și calității vieții, scrir aceeași sursă.