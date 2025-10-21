Soia – proprietăți și valori nutriționale

Soia este o sursă excelentă de nutrienți, de aceea este recomandată în dieta vegană, dar este apreciată și de cei care urmează o dietă vegetariană sau cei care pur și simplu vor să aibă o alimentație sănătoasă și echilibrată.

Soia conține toți aminoacizii esențiali (lizina, glutamina, triptofan), lipide, glucide, săruri minerale (calciu, magneziu, potasiu, fier, fosfor, sodiu, sulf), enzime, lecitine, vitamine (A, B-uri, C, D, E), dar și acizi grași Omega-3.

De asemenea, soia este una dintre cele mai bogate surse de proteine vegetale. Cei mai mulți dintre noi știm ca surse de proteine produsele de origine animală, și mai puțin pe cele vegetale. De aceea, în perioadele de post sau atunci când îți schimbi dieta încercând să devii vegetarian, vegan sau flexitarian, poți cădea în capcana de a consuma mai mulți carbohidrați pentru a obține senzația de sațietate pe care ți-o ofereau proteinele animale.

Consumul regulat de soia poate aduce numeroase beneficii pentru sănătate, printre care:

O sursă de proteine de calitate

Proteinele sunt punctul forte al soiei. Soia este remarcabilă pentru conținutul său bogat de proteine complete, mai exact conține toți cei nouă aminoacizi esențiali de care organismul nostru are nevoie și pe care nu îi poate produce singur. Aceste proteine sunt fundamentale pentru creșterea și repararea țesuturilor din corpul nostru. Prin urmare, consumul de proteine din soia poate contribui la menținerea și dezvoltarea masei musculare, la repararea țesuturilor și la susținerea funcțiilor vitale ale corpului, susțin specialiștii.

Poate menține sănătatea oaselor

Soia contribuie la menținerea sănătății oaselor în principal datorită conținutului său de izoflavone și a calciului. Chiar dacă este nevoie de mai multe cercetări pentru a confirma pe deplin acest aspect, există studii care arată că izoflavonele din soia ar putea juca un rol în întărirea oaselor prin promovarea formării osoase și a densității minerale.

Izoflavonele sunt compuși chimici prezenți în soia, care acționează ca fitoestrogeni, ceea ce înseamnă că au o structură chimică similară cu cea a estrogenului, hormonul feminin. În organism, izoflavonele pot influența metabolismul osos prin stimularea producției de celule osoase și prin inhibarea reabsorbției osoase.

Ameliorează simptomele menopauzei

Acest beneficiu al soiei este dat tot de conținutul bogat de izoflavone, care pot avea un efect benefic asupra echilibrului hormonal în organism, mai ales în perioadele de schimbări hormonale, cum ar fi menopauza sau sindromul premenstrual. Acești compuși pot avea un efect estrogenic ușor, care poate ajuta la reducerea simptomelor neplăcute asociate acestor perioade, cum ar fi bufeurile și schimbările de dispoziție.

Poate ajuta la scăderea nivelului de colesterol

Printre beneficiile consumului de soia este și acela că poate contribui la scăderea nivelului de colesterol LDL (colesterol „rău”) și la creșterea nivelului de colesterol HDL (colesterol „bun”). Acest lucru se datorează conținutului său de fibre solubile și fitosteroli, care ajută la scăderea absorbției de colesterol din intestine și la eliminarea sa din organism, contribuind astfel la menținerea sănătății inimii și la reducerea riscului de boli cardiovasculare. Analizele de specialitate arată ca 25 g de proteine din soia consumate zilnic pot reduce nivelul colesterolului „rău” cu 5-6%.

O sursă importantă de nutrienți esențiali pentru sănătate

Pe lângă proteinele de clitate, soia are un conținut bogat și diversificat de nutrienți esențiali, cum ar fi:

Grăsimi sănătoase : precum acizii grași polinesaturați – omega-3 și omega-6. Aceste grăsimi sunt esențiale pentru sănătatea inimii, a creierului și a sistemului nervos și pot ajuta la reducerea riscului de boli cardiovasculare și inflamatorii.

: precum acizii grași polinesaturați – omega-3 și omega-6. Aceste grăsimi sunt esențiale pentru sănătatea inimii, a creierului și a sistemului nervos și pot ajuta la reducerea riscului de boli cardiovasculare și inflamatorii. Fibre alimentare : Soia este o sursă bună de fibre alimentare, care sunt esențiale pentru sănătatea digestivă și pentru reglarea tranzitului intestinal.

: Soia este o sursă bună de fibre alimentare, care sunt esențiale pentru sănătatea digestivă și pentru reglarea tranzitului intestinal. Vitamine și minerale: Soia conține o gamă variată de vitamine și minerale, precum vitaminele din complexul B, vitamina E, fier, calciu, magneziu, potasiu, fosfor și zinc.

Consumul de soia poate fi de ajutor în controlul greutății

Proteinele din soia au un rol important în controlul glicemiei și în gestionarea greutății corporale. Acestea stimulează producția de insulină în organism pentru a regla nivelul crescut de zahăr din sânge. Prin urmare, adăugarea boabelor de soia în dietă poate fi o alegere potrivită pentru persoanele diagnosticate cu diabet, deoarece pot contribui la menținerea unei glicemii stabile și la controlul greutății corporale.

De asemenea, consumul de soia poate contribui la controlul greutății datorită conținutului său ridicat de proteine și fibre. Proteinele și fibrele ajută la menținerea senzației de sațietate și la reglarea nivelului de glucoză din sânge. Unele studii sugerează că suplimentarea cu izoflavone din soia poate avea potențial în gestionarea obezității, mai spun specialiștii.