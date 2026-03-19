Bugetul pentru medicamente compensate crește cu 400 de milioane de lei, anunță ministrul Sănătății
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat majorarea cu 400 de milioane de lei a bugetului destinat compensării medicamentelor din programele naționale, subliniind că această creștere are un impact direct asupra accesului pacienților la tratament.
„Bugetul pentru compensarea medicamentelor din programele naţionale nu este doar o cifră. Este, în primul rând, despre acces real la tratament pentru pacienţi. În 2026, acest buget creşte la 1,8 miliarde de lei, de la 1,4 miliarde de lei în 2025. O creştere de 400 de milioane de lei, care înseamnă mai mult decât o ajustare financiară, înseamnă continuitate în tratamente, terapii accesibile şi mai puţine situaţii în care oamenii sunt puşi în faţa unor costuri pe care nu le pot susţine”, a transmis ministrul.
Oficialul a precizat că măsura vine în contextul necesității de a corecta dezechilibrele din sistemul de sănătate și de a reda încrederea pacienților în accesul la tratamente.
„Nu rezolvă totul peste noapte, dar este un pas concret în direcţia corectă. Continuăm să construim un sistem în care tratamentul nu este un privilegiu, ci un drept”, a mai afirmat Alexandru Rogobete.
