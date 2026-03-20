Alertă la Ierusalim. Un proiectil a căzut în Orașul Vechi, în apropierea locurilor sfinte -VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 mar. 2026, 21:53

Un proiectil, posibil un fragment de rachetă sau de interceptor, a căzut vineri în cartierul evreiesc din Orașul Vechi al Ierusalimului, în apropierea zidurilor și a locurilor sfinte. Incidentul a avut loc la scurt timp după declanșarea unei alerte privind rachete iraniene.

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