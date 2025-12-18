Președintele AUR George Simion a criticat în cadrul dezbaterii intenția actualei coaliții de guvernare care vrea eliminarea facilităților fiscale pentru persoanele cu dizabilități:

„Vreau să cer colegilor mei să se implice în această problemă mult mai hotărât. (…) Pentru cei care nu știu, persoanele cu dizabilități se bucurau de anumite facilități la impozitul pe terenuri, impozite pe mașini și s-a găsit marea evaziune fiscală și s-a găsit cum să facă economii la buget. Le-au luat aceste facilități. Asta pe lângă o indemnizație pentru handicap gradul unu care nu depășește 600 de lei”, a declarat George Simion.

Președintele AUR a susținut că aproape un milion de persoane cu dizabilități se confruntă zilnic cu piedici sistematice din cauza statului român: „Persoanele cu dizabilități, circa un milion în România, nu se simt protejate și respectate de către statul român și cu toții trebuie să facem mult mai mult pentru lucrul ăsta”, a afirmat acesta.

George Simion a transmis un mesaj de încurajare persoanelor cu dizabilități care sunt o parte integrantă a României de astăzi și merită respectul tuturor celorlalți cetățeni ai țării pentru puterea și curajul de care dau dovadă.

„Să știți de la noi că și voi, fiecare dintre voi, sunteți parte integrantă din România, sunteți o bucurie pentru familiile voastre și pentru noi, ceilalți români, și împreună nelăsând pe nimeni în urmă, o să facem România mare, așa cum trebuie, respectând fiecare cetățean. Vă mulțumesc că sunteți aici și vă mulțumesc că sunteți cetățenii României, cu drepturi egale”, a conchis George Simion.

Deputatul AUR Dumitrina Mitrea, membru în comisia parlamentară pentru muncă și protecție socială, a declarat că în calitatea de deputat a depus eforturi pentru ca autoritățile locale să respecte drepturile persoanelor cu nevoi speciale. „Am obligat autoritățile locale să vă respecte legile, pentru că un consilier, un asistent social care face parte din fiecare primărie nu trece dincolo de fișa postului să vină și să vorbească direct cu oamenii implicați, cu oamenii care sunt vulnerabili.

Nu vin să discute cu dumneavoastră și partea proastă este că de multe ori foarte multe dosare sunt instrumentate dintr-un simplu birou, fără să vadă în față persoana care suferă și să o evalueze incorect, de multe ori”, a spus Dumitrina Mitrea.

Deputatul a adăugat că dialogul cu experții din domeniu și cu persoanele implicate direct reprezintă o oportunitate pentru factorul politic să propună proiecte de lege pentru îmbunătățirea cadrului legislativ.

La rândul său, deputatul AUR Ciprian Paraschiv a subliniat că persoanele cu dizabilități au dovedit că sunt capabile să obțină performanțe sportive remarcabile, depășind obstacolele puse în cale.

„Dacă vorbim de lumea sportului pentru persoanele cu dizabilități, noi avem practic două arealuri. Avem Special Olympics care se ocupă de persoanele cu dizabilități intelectuale și avem Comitetul Național Paralimpic, care se ocupe de persoanele cu dizabilități. Cei mai buni prieteni, culmea, de-a lungul vieții, îi am în această lume.

Ce am apreciat eu la lumea asta a sportului paralimpic este polivalența, pentru că în special o să vedeți cum un sportiv paralimpic este medaliat la mai multe ramuri”, a declarat deputatul Ciprian Paraschiv.