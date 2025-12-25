Incidentul s-a produs în jurul orei 05.30, când un bărbat de aproximativ 50 de ani, din comuna Culciu, aflat la volanul unui autoturism BMW, ar fi pierdut controlul direcției într-o curbă, a părăsit carosabilul și a izbit în plin o locuință. Forța impactului a fost atât de mare încât casa a suferit avarii serioase, inclusiv la nivel structural.

Proprietarul locuinței avariate a povestit că, imediat după producerea accidentului, conducătorul auto i-ar fi cerut să nu sune la numărul de urgență 112 și să nu anunțe Poliția, sugerând o înțelegere amiabilă. Păgubitul a refuzat categoric și a apelat serviciul de urgență, considerând că situația poate constitui cel puțin o infracțiune.

Intervenția Poliției și suspiciuni privind procedurile de testare

La fața locului au sosit două echipaje de Poliție, care l-au preluat pe șofer și l-au transportat la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Satu Mare pentru recoltarea de probe biologice. Proprietarul casei afirmă însă că bărbatul nu ar fi fost testat cu aparatul etilotest la locul accidentului, deși el și un martor se aflau de față. Această situație a ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care au fost respectate procedurile standard în astfel de cazuri.

Solicitări repetate pentru intervenția unui criminalist

Nemulțumit de modul în care decurgeau lucrurile, păgubitul a sunat din nou la 112, cerând prezența unui criminalist pentru efectuarea cercetării la fața locului și ridicarea probelor necesare. El a precizat că intenționează să depună plângere pentru distrugere. Potrivit afirmațiilor sale, persoana care i-a răspuns la telefon l-ar fi certat și i-ar fi spus că polițiștii se vor întoarce. Situația s-a complicat și mai mult în momentul în care un frate al șoferului ar fi venit cu un utilaj, un buldoexcavator, pentru a ridica autoturismul avariat, fără ca un criminalist să fi documentat tehnic locul accidentului sau să fi realizat planșe fotografice.

Proprietarul locuinței, disperat din cauza pagubelor

Proprietarul casei afectate a declarat că se teme să intre în locuință, având în vedere avariile structurale provocate de impact. El spune că nu mai știe ce să facă și că situația îl depășește, mai ales în lipsa unor măsuri clare și imediate din partea autorităților. Pagubele sunt considerabile, iar stabilitatea imobilului este pusă sub semnul întrebării.

Criminalistul a ajuns în cele din urmă la fața locului

La câteva ore după producerea accidentului, un polițist criminalist a ajuns în cele din urmă la locul incidentului și a prelevat probele necesare pentru continuarea anchetei. Urmează ca autoritățile să stabilească circumstanțele exacte ale accidentului, nivelul de alcoolemie al șoferului și eventualele responsabilități penale.

