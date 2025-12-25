„Arhitectul sancționat al legii UE privind cenzura este un aliat apropiat și numit de Macron. Confruntându-se cu un nivel extrem de scăzut al popularității, Macron încearcă să reducă la tăcere criticii online transformând întreaga UE într-un gulag digital — prin cenzură (DSA) și supraveghere în masă (Chat Control)”, a scris cofondatorul Telegram, Pavel Durov, pe X, ca reacție la decizia SUA de a impune sancțiuni unui număr de oficiali europeni, printre care Thierry Breton, un aliat apropiat al lui Macron.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Statele Unite au interzis intrarea în țară a actorilor cheie din acest efort global de cenzură.

Durov, naturalizat francez în 2021, a fost pus sub acuzare în august 2024 pentru o serie de infracțiuni din sfera crimei organizate, justiția franceză acuzându-l că nu a acționat împotriva difuzării de conținuturi infracționale pe platforma sa criptată Telegram.

Pavel Durov, fondatorul Telegram, acuză presiuni politice: „Mi s-a cerut să intervin în alegerile din Moldova”