„În urmă cu aproximativ un an, cât timp eram reținut la Paris, am fost contactat printr-un intermediar. Mi s-a cerut să ajut autoritățile moldovene și franceze să blocheze câteva canale de Telegram. Am analizat lista, iar acolo unde au fost încălcate regulile noastre, am închis canalele respective. Ulterior, intermediarul mi-a transmis că, în schimbul acestei cooperări, serviciile franceze ar urma să intervină pozitiv în dosarul meu din justiție”, a scris Durov pe canalul său oficial.

Potrivit fondatorului platformei, solicitarea ar fi fost „inacceptabilă la mai multe niveluri”, fie pentru că reprezenta o ingerință directă în actul de justiție, fie pentru că era o încercare de exploatare a situației sale legale în scopuri politice.

A doua listă – canale „incomode politic”

Durov a adăugat că la scurt timp a primit o nouă listă de canale considerate „problematice”, însă, de această dată, aproape toate erau conforme cu regulile platformei. Singurul element comun, susține el, era faptul că difuzau opinii critice la adresa guvernelor de la Paris și Chișinău. „Am refuzat să dăm curs acestei cereri. Telegram nu va elimina conținut din motive politice”, a precizat antreprenorul rus.

El a promis că va continua să dezvăluie public orice încercare de presiune asupra companiei sale: „Telegram este dedicat libertății de exprimare. Orice tentativă de a ne transforma într-o unealtă politică va fi expusă”.

Reacția autorităților: „Alegerile sunt ținta unui asalt hibrid”

În paralel, Ministerul Afacerilor Externe a transmis un comunicat prin care confirmă existența unor incidente de a submina procesul electoral din Republica Moldova. Oficialii menționează că alertele cu bombă din ultimele zile – înregistrate la Roma, Genova, București, Ashville și Alicante – au făcut parte din acest scenariu.

„Instituțiile statului erau pregătite, avem proceduri clare și colaborăm cu parteneri internaționali pentru a proteja scrutinul. Îi rugăm pe cetățeni să urmărească doar informațiile oficiale și să își exercite dreptul de vot în siguranță”, se arată în comunicat.

În același timp, autoritățile au dat asigurări că sistemele de supraveghere din secțiile de votare funcționează normal și garantează integritatea procesului electoral.