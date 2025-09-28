Printre țintele vizate s-au numărat platforma oficială a Comisiei Electorale Centrale (CEC.md), sistemele guvernamentale de servicii în cloud și de automatizare a proceselor, precum și unele stații de vot din diaspora.

Tipuri de atacuri detectate

Specialiștii STISC au raportat mai multe incidente, printre care:

Atacuri de tip DDoS (blocare distribuită), inclusiv unul orchestrat simultan din mai multe țări, generând peste 16 milioane de sesiuni pentru a simula trafic real și a ocoli sistemele de protecție;

Tentative de introducere a codului malițios în bazele de date;

Infecții cu programe nocive pe stațiile de vot.

Pentru a limita impactul acestor atacuri, STISC a fost nevoit să blocheze temporar domeniul host.md, ceea ce a afectat aproximativ 4.000 de site-uri conexe.

Situația la nivelul serviciilor electorale

Conform autorităților, toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără a compromite disponibilitatea sau integritatea serviciilor electorale. Reprezentanții STISC subliniază că măsurile preventive și monitorizarea continuă au fost esențiale pentru protejarea procesului de vot.