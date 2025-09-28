Ce a transmis Nicușor Dan?

„E o chestiune foarte serioasă. Știți că politicienii spun mereu că alegerile sunt importante, dar de data asta este foarte, foarte important. E o zi decisivă, este o zi istorică pentru Republica Moldova”, a declarat Nicușor Dan, prezent la un eveniment împreună cu fiica sa.

Liderul de la București a făcut un apel către cetățenii moldoveni aflați în România să meargă la urne. „Îndemn pe toți basarabenii din România să meargă la vot. Este foarte important ca oamenii să meargă la vot”, a spus acesta.

Potrivit datelor oficiale, până la ora 11:00 și-au exprimat votul 403.521 de cetățeni, ceea ce reprezintă 14,44% din totalul alegătorilor.

La scrutinul parlamentar din 2021, la aceeași oră, prezența era de 17,30% (484.828 de votanți), iar la alegerile prezidențiale din 2024, turul al doilea, se înregistra o participare de 16,86% (469.593 de persoane).