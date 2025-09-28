„Moldova, casa noastră scumpă, este în primejdie”, a spus Sandu, îndemnându-i pe cetățeni să iasă masiv la urne. „Astăzi este un moment când trebuie să dovedim dragostea de țară. Mâine ar putea fi prea târziu”, a avertizat șefa statului.

Mesaj către alegători

Maia Sandu a subliniat că votul aparține exclusiv cetățenilor și că de acesta depinde direcția în care va merge țara. „Moldova este o țară cu oameni demni, care nu-și vând țara. Să nu permitem hoților și trădătorilor să decidă pentru noi”, a transmis ea.

Președintele a dat asigurări că autoritățile iau toate măsurile pentru ca procesul electoral să se desfășoare în siguranță și că votul fiecărui cetățean va fi protejat. „Mergem înainte în pace, spre viitorul nostru european”, a adăugat Sandu.

Un scrutin cu miză regională

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au o importanță deosebită nu doar la nivel național, ci și european. Cei 101 deputați care vor forma viitorul legislativ vor decide direcția politică a unei țări aflate la granița dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă.

Scrutinul va fi validat dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși pe liste – adică peste un milion de cetățeni.

Pentru mulți observatori internaționali, votul de duminică este privit ca un test simbolic al confruntării dintre aspirațiile europene ale Chișinăului și presiunile geopolitice exercitate de Moscova, prin instrumentele războiului hibrid.