Unde se votează în România

În București au fost deschise cinci secții de votare, în Iași trei, iar în Brașov, Cluj-Napoca și Timișoara câte două. Alte orașe care găzduiesc câte o secție sunt: Bacău, Baia Mare, Constanța, Craiova, Galați, Oradea, Sibiu, Suceava și Târgu Mureș.

Secțiile se vor deschide la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00 (ora locală).

Adresele secțiilor din București:

București 1 – Aleca Alexandru nr. 40

București 2 – Str. Emil Pangrati nr. 12

București 3 – Str. Stavropoleos nr. 6

București 4 – Str. Eugeniu Carada nr. 1

București 5 – Șos. Pavel D. Kiseleff nr. 3

Lista completă a secțiilor din România este disponibilă pe site-ul Ministerului de Externe de la Chișinău.

Documente necesare pentru vot

Cetățenii moldoveni din diaspora pot vota la orice secție de votare, indiferent de statutul lor în țara gazdă, prezentând unul dintre următoarele acte:

buletin sau carte de identitate a Republicii Moldova (inclusiv provizorii);

pașaport moldovenesc, chiar dacă este expirat.

Miza alegerilor

La scrutin s-au înscris 14 partide, 4 blocuri electorale și 4 candidați independenți. Printre favoriți se numără Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), alianța condusă de Igor Dodon, partidul lui Renato Usatîi și blocul susținut de primarul Chișinăului, Ion Ceban.

Sondajele indică însă că niciuna dintre formațiuni nu poate obține majoritatea absolută, iar liderii politici resping ideea unor coaliții. În lipsa unui guvern stabil, nu sunt excluse alegerile anticipate.

Aproape 3,3 milioane de alegători sunt așteptați la urne. Parlamentul de la Chișinău are 101 locuri, iar pragul electoral este de 5% pentru partide, 7% pentru blocuri și 2% pentru independenți.

Pentru prima dată, o parte dintre moldovenii din străinătate pot vota și prin corespondență.

Autoritățile de la Chișinău transmit un mesaj mobilizator: „Oriunde te-ai afla, vocea ta contează. Fiecare vot construiește viitorul Republicii Moldova.”