Maia Sandu: „Moldova este casa noastră, mergeți la vot!”

Tensiunea de peste Prut este uriașă. 23 de partide se află pe buletinele de vot, iar direcția țării se joacă între apropierea de Uniunea Europeană, susținută de PAS, partid înființat de Maia Sandu și orientarea pro-rusă promovată de BEP, format din socialiști și comuniști.

„Lucrurile bune se fac cu greu, timp de decenii. Lucrurile rele pot veni peste noi într-o noapte. Acțiunile și inacțiunile noastre au întotdeauna urmări. Să fim conștienți de ele și să ne le asumăm. Moldova este casa noastră. Mergeți la vot, pentru voi și pentru Moldova.”, a transmis Maia Sandu.

Scrutinul vine într-un context foarte tensionat, cu război în Ucraina vecină și tentative de fraude orchestrate de la Moscova. Autoritățile de la Chișinău iau în calcul mai multe scenarii care includ întreruperea curentului, alarme false cu bombă, atacuri cibernetice, violenţe stradale şi acte de vandalism. Totul după ce zilele mai mulți moldoveni au fost arestați după ce au fost în Serbia unde s-au antrenat pentru a organiza violențe.

Cu două săptămâni înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, procurorii anticorupție de peste Prut au confiscat în jur de un milion de euro, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice. Banii ar fi fost găsiți la membrii unor formațiuni pro-ruse, spun surse din anchetă.

Peste 3 milioane de moldoveni sunt trecuți pe listele electorale, iar dintre aceștia mai mult de un milion trăiesc în Diaspora.

În România, moldovenii vor putea vota în 23 de secții organizate în 14 orașe mari, inclusiv București, Iași, Cluj, Timișoara și Constanța.