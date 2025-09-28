UPDATE 7:22 - Prima persoană care a votat la alegerile parlamentare este o studentă din Japonia. După intonarea imnului de stat, Ana Teișanu, studentă la Universitatea din Tsukuba, Japonia, și-a exercitat dreptul la vot.

„Pentru mine, votul nu este doar un drept, ci o responsabilitate – viitorul Moldovei se scrie prin fiecare vot onest”, a declarat Ana Teișanu.

Al doilea moldovean care a votat este Adrian Hanganu, care și-a exercitat dreptul de vot tot la Ambasada Republicii Moldova din Japonia.

Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși în listele electorale. Accesul în Parlament este condiționat de atingerea pragului electoral stabilit de legislație: 5% pentru partide politice, 7% pentru blocuri electorale și 2% pentru candidații independenți.

Autoritățile de la Chișinău sunt în alertă maximă după ce au apărut informații despre posibile provocări pregătite din afara țării.

Alarme false cu bombă și manipulări informaționale, între scenariile luate în calcul de guvernul de la Chișinău

Amenințări false cu bombă, atacuri cibernetice asupra mai multor obiective sau servicii civile, respectiv manipulări informaționale, dar și violențe stradale, orchestrate, se numără printre scenariile luate în calcul de Guvernul de la Chișinău la alegerile parlamentare de astăzi.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, Daniel Vodă, a transmis pe grupul de presă pentru alegerile parlamentare de astăzi câteva scenarii de amenințări la adresa bunei desășurări a scrutinului, pe care Executivul și celelalte autorități de la Chișinău le ia în calcul.

În primul rând, autoritățile se așteaptă să existe unele probleme legate de întreruperea curentului electric, sens în care „autoritățile deja au făcut pregătirile ca să fie continuat procesul de votare.” În eventualitatea unor astfel de incidente în ziua votului, acestea vor fi anunțate de Comisia Electorală Centrală (CEC) în informările publice periodic.

„Furnizorii de electricitate la fel adoptă măsuri în plus și dispun de echipe dedicate disponibile la necesitate în pentru intervenții”, transmite Executivul de la Chișinău.

Guvernul ia în calcul și apariția unor amenințări false cu bombă, „tactici deja folosite în trecut”, care „vor fi gestionate prompt de instituțiile de securitate, astfel încât scrutinul să se desfășoare normal.” Alertele vor fi comunicate de către Poliție.

Sunt luate în considerare și „atacuri cibernetice asupra frontierelor, aeroportului, plăților, semnăturii digitale și comunicațiilor”, a transmis Daniel Vodă. A menționat că în 2025 au fost identificate peste 1.000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice, pe care autoritățile le contracarează zilnic. De garantarea corectitutidinii votului răspunde CEC.

Autoritățile de la Chișinău se așteaptă și la scurgeri de date și tentative de manipulare informațională.

Guvernul Republicii Moldova nu exclude apariția de „violențe stradale organizate de persoane instruite în Serbia de GRU (Serviciul militar de informații rusesc, n.r.)”, dar menționează că „riscul este în diminuare.” Asta după ce structurile de forță și de informații ale țării au reținut peste 70 de persoane cu vârste între 19 și 40 de ani, „instruite să folosească arme de foc și să rupă cordoane de poliție.”

În urma a peste 250 de percheziții, „au fost descoperite arme, bastoane, grenade, corturi, haine de camuflaj și zeci de mii de euro.” Structurile Ministerului Afacerilor Interne sunt mobilizate pentru evitarea unor incidente, informează Executivul.

Autoritățile atrag atenția și că ar putea avea loc „acțiuni de vandalism sau destabilizare din partea unor grupuri legate de regiunea transnistreană”.

Pentru aceste alegeri parlamentare, Comisia Electorală Centrală (CEC) a dispus constituirea a 2.274 de secții de votare, dintre care 301 secții în străinătate și 12 destinate alegătorilor din localitățile situate regiunea separatistă Transnistria.

Din cele 301 se secții de votare din străinătate, cele mai multe vor funcționa în Italia - 75, Germania - 36, Franța - 26, Marea Britanie - 24, România - 23, Statele Unite ale Americii - 22, Spania - 15 și Irlanda - 12. În Federația Rusă vor funcționa doar două secții de votare.

Secțiile de vot s-au deschis la ora 07:00 și vor rămâne deschise până la ora 21:00.

Pentru acest scrutin, au fost tipărite 2.772.255 de buletine de vot pentru alegătorii din Republica Moldova, 864.300 pentru alegătorii din străinătate și 23.500 pentru alegătorii din Transnistria.

Autoritățile electorale moldovene au decis ca buletinele de vot pentru alegătorii din Republica Moldova să fie tipărite în cinci limbi, respectiv limba română (2.170.039), limba rusă (649.573, limba găgăuză (3.400), limba bulgară (1.827) și limba romani (416). Pentru alegătorii din Transnistria au fost tipărite 14.500 în limba română și 9.000 în limba rusă.

Pentru prima dată la acest tip de scrutin, alegătorii din zece state vor avea posibilitatea de a vota prin corespondență.

Parlamentul Republicii Moldova este constituit din 101 deputați.