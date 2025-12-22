Potrivit unui anunț oficial transmis luni de DIICOT, cercetările sunt desfășurate in rem și au ca obiect accesarea ilegală a unor sisteme informatice în formă continuată, perturbarea funcționării acestora, precum și utilizarea neautorizată de programe sau dispozitive informatice.

Plângere penală după criptarea datelor

Investigația a fost declanșată ca urmare a unei plângeri penale formulate de Administrația Națională „Apele Române”, care a semnalat că persoane necunoscute au pătruns în rețeaua informatică a instituției. În urma atacului, datele stocate pe mai multe servere și stații de lucru au fost criptate, ceea ce a afectat funcționarea unor sisteme interne.

Activitățile de urmărire penală sunt realizate în colaborare cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, fiind analizate modalitățile de acces, amploarea incidentului și eventualele prejudicii produse.

Ransomware la nivel național

Reprezentanții „Apelor Române” au precizat anterior că atacul cibernetic a afectat infrastructura IT centrală, precum și sistemele informatice ale 10 din cele 11 administrații bazinale de apă din țară, inclusiv cele din Oradea, Cluj, Iași, Siret și Buzău.

Atacatorii ar fi transmis și o notă de răscumpărare, solicitând să fie contactați într-un termen de șapte zile. Cu toate acestea, instituția a subliniat că respectă recomandările Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), care descurajează ferm orice contact sau negociere cu autorii atacurilor de tip ransomware, pentru a nu alimenta acest tip de criminalitate.

Activitățile esențiale nu au fost afectate

Administrația „Apele Române” a transmis că investigațiile tehnice sunt în desfășurare, însă infrastructura hidrotehnică a țării nu a fost pusă în pericol. Construcțiile și instalațiile sunt operate local, iar activitățile esențiale ale instituției se desfășoară în condiții normale.

În prezent, nu a fost stabilit cu exactitate modul în care atacatorii au reușit să pătrundă în rețea, acest aspect fiind unul dintre principalele obiective ale anchetei.

Cercetările continuă, urmând ca autoritățile să stabilească responsabilitățile penale și să identifice persoanele implicate în acest atac cibernetic de amploare.