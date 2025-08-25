”În săptămâna aceasta eu cred că este nevoie, dacă se dorește a fi promovat acest pachet 2, nu de o singură întâlnire, ci de mai multe. (...) Am anunțat și în urmă cu o săptămână, suntem în mare de acord cu tot pachetul de eliminare a privilegiilor.

Avem în acest moment două chestiuni care sunt în discuție și care trebuie a fi eliminate, și discutate în această săptămână. Pe zona de măsuri fiscale, pachetul 2, și pe zona de administrație.

Și mâine dacă e, și mâine se asumă chestiunile pe eliminarea privilegiilor, doar că acest pachet nu se dorește a fi doar pe eliminarea privilegiilor, nu avem nicio divergență nici astăzi.

Dacă erau promovate doar măsurile de eliminare a privilegiilor nu mai aveam nevoie de nicio coaliție până la sfârșitul anului”, a declarat liderul social-democrat.