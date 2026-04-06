Forțele de intervenție ale pompierilor au fost mobilizate în tot orașul, pe fondul numeroaselor apeluri primite la 112. Mai mulți arbori au căzut peste autoturisme sau au blocat artere, fiind nevoie de intervenția autospecialelor.

În cea mai gravă situație, un copac s-a prăbușit peste o locuință. Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere și cinci subofițeri. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Autoritățile îi avertizează pe ieșeni să evite zonele cu arbori înalți, să nu parcheze sub copaci și să circule cu prudență, având în vedere că vântul continuă să bată cu intensitate ridicată în tot municipiul. Fenomene extreme s-au manifestat și în județul Botoșani, aflat sub o abertizare now casting cod portocaliu de vânt.