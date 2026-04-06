Vântul a făcut prăpăd la Iași. Copaci căzuți peste mașini și locuințe, intervenții în lanț ale pompierilor - FOTO/VIDEO

Vântul a făcut prăpăd la Iași. Copaci căzuți peste mașini și locuințe, intervenții în lanț ale pompierilor - FOTO/VIDEO
Vântul a făcut prăpăd la Iași. Copaci căzuți peste mașini și locuințe, intervenții în lanț ale pompierilor - FOTO/VIDEO

Vântul de cod galben a provicat numeroase distrugeri la Iași. Mai mulți copaci au căzut peste mașini, au fost smulse bucăți de acopeiș, iar pomperii au fost solicitați să intervină în numeroase locuri din oraș. Zona Iași se află sub un cod galben de vânt, cu rafale care depășesc 60 de kilometri pe oră și care, potrivit martorilor oculari, au ridicat și mase de praf în mai multe zone ale orașului.

Forțele de intervenție ale pompierilor au fost mobilizate în tot orașul, pe fondul numeroaselor apeluri primite la 112. Mai mulți arbori au căzut peste autoturisme sau au blocat artere, fiind nevoie de intervenția autospecialelor.

În cea mai gravă situație, un copac s-a prăbușit peste o locuință. Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere și cinci subofițeri. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Autoritățile îi avertizează pe ieșeni să evite zonele cu arbori înalți, să nu parcheze sub copaci și să circule cu prudență, având în vedere că vântul continuă să bată cu intensitate ridicată în tot municipiul. Fenomene extreme s-au manifestat și în județul Botoșani, aflat sub o abertizare now casting cod portocaliu de vânt.

 