A cincea zi de proteste împotriva deciziilor lui Zelenski. Manifestanții îi dau ultimatum până vineri și cer două demiteri

Valul de nemulțumire față de deciziile președintelui Volodimir Zelenski continuă să crească în Ucraina. La Kiev, protestatarii îi cer șefului statului să revină asupra demiterii ministrului Apărării, Mihailo Fedorov, și solicită în același timp înlăturarea comandantului-șef al armatei, Oleksandr Sîrski. Organizatorii manifestațiilor au anunțat că i-au acordat președintelui un ultimatum până vineri pentru a răspunde revendicărilor.
În paralel, potrivit publicației Kyiv Independent, o decizie privind viitorul lui Oleksandr Sîrski ar putea fi luată chiar în următoarele zile, pe fondul presiunilor tot mai mari venite din partea societății civile, veteranilor și unor parlamentari.
Două revendicări clare pentru președintele Ucrainei
Veteranul Dmitro Koziatînski, unul dintre organizatorii manifestațiilor, a declarat pentru Kyiv Independentcă protestatarii urmăresc două obiective principale: revenirea lui Mihailo Fedorov în funcția de ministru al Apărării și demiterea comandantului-șef al armatei, Oleksandr Sîrski.
Potrivit unei persoane familiarizate cu situația, citată de publicația ucraineană, o decizie privind înlocuirea lui Sîrski este așteptată în perioada următoare.
Între timp, lui Fedorov i-a fost propusă o altă funcție, care presupune coordonarea proiectelor de tehnologie militară și a procesului de modernizare din cadrul Ministerului Apărării. Totuși, două surse apropiate situației susțin că acesta este dispus să accepte doar revenirea în postul de ministru.
„Pentru Fedorov este important să continue toate proiectele pe care le-a început”, a declarat una dintre surse.
Protestele continuă din 16 iulie
Manifestațiile au început pe 16 iulie, imediat după anunțarea demiterii lui Mihailo Fedorov, unul dintre cei mai populari și mai tineri oficiali de rang înalt ai Ucrainei.
În perioada în care a condus Ministerul Apărării, acesta a coordonat mai multe reforme și programe destinate consolidării capacităților militare ale țării.
Mii de oameni au ieșit în stradă la Kiev, iar acțiuni de protest au fost organizate și în alte orașe din Ucraina.
Organizatorii îi dau termen lui Zelenski până vineri
După manifestația de luni, organizatorii au decis să suspende protestele pentru trei zile.
„De fapt, am stabilit termenul de vineri pentru ca revendicările noastre să fie îndeplinite”, a declarat Dmitro Koziatînski pentru Kyiv Independent.
„Evenimentul de astăzi nu este un protest, ci o acțiune axată pe revendicările noastre. Apoi va urma o pauză de trei zile, până vineri. Dacă până vineri cererea noastră va fi îndeplinită, ne vom opri.”
Relația dintre Fedorov și Sîrski, în centrul controversei
O mare parte dintre criticile apărute după demiterea lui Fedorov vizează relația tensionată dintre acesta și comandantul-șef al armatei, Oleksandr Sîrski.
Diferențele dintre cei doi erau cunoscute încă de la numirea lui Fedorov la conducerea Ministerului Apărării și reflectau viziuni diferite privind modul în care trebuie condusă armata ucraineană și organizată structura de comandă.
Potrivit criticilor săi, Sîrski a susținut un model puternic centralizat de conducere, inspirat din doctrina militară sovietică. Militari și analiști i-au reproșat în repetate rânduri tendința de a controla excesiv procesul decizional și promovarea unei culturi de comandă pe care o descriu ca fiind de inspirație sovietică.
Critici și din partea clasei politice
Deciziile recente ale președintelui Volodimir Zelenski au generat reacții și în mediul politic.
Parlamentari, veterani și reprezentanți ai societății civile susțin că înlăturarea lui Mihailo Fedorov poate afecta reformele începute în Ministerul Apărării, în timp ce problemele legate de conducerea armatei rămân, în opinia lor, fără o soluție.