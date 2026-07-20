A cincea zi de proteste împotriva deciziilor lui Zelenski. Manifestanții îi dau ultimatum până vineri și cer două demiteri

Publicat 20 iul. 2026, 23:04 Sursă Kyiv Independent

Valul de nemulțumire față de deciziile președintelui Volodimir Zelenski continuă să crească în Ucraina. La Kiev, protestatarii îi cer șefului statului să revină asupra demiterii ministrului Apărării, Mihailo Fedorov, și solicită în același timp înlăturarea comandantului-șef al armatei, Oleksandr Sîrski. Organizatorii manifestațiilor au anunțat că i-au acordat președintelui un ultimatum până vineri pentru a răspunde revendicărilor.

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