România, singură în regiune privind sprijinul pentru Kiev. Aliații abandonează Ucraina rând pe rând

Publicat 21 iul. 2026, 00:09 Sursă Agerpres

Uniunea Europeană se confruntă cu dificultăți tot mai mari în menținerea consensului privind adoptarea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, pe fondul presiunilor economice și al diferențelor de viziune dintre statele membre. Jurnaliștii de la Financial Times notează că mai multe capitale europene cer derogări sau se opun unor restricții care le-ar afecta interesele economice. După invazia Rusiei în Ucraina, în 2022, UE a adoptat succesiv pachete de sancțiuni menite să reducă veniturile Kremlinului și să limiteze capacitatea Moscovei de a finanța războiul. Totuși, diplomații europeni spun că, în prezent, tot mai multe state sunt preocupate de impactul acestor măsuri asupra propriilor economii și asupra companiilor care încă au legături comerciale cu Rusia.

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