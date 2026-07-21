Guvernul britanic elimină TVA-ul la electricitate pentru gospodării începând cu 1 octombrie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 10:42

Guvernul britanic a anunțat că va elimina taxa pe valoarea adăugată (TVA) aplicată facturilor la electricitate pentru gospodării începând cu 1 octombrie, măsură care va fi valabilă pe parcursul iernii viitoare. Decizia reprezintă prima inițiativă majoră privind sprijinirea puterii de cumpărare adoptată de noul premier britanic, Andy Burnham, după preluarea mandatului.

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