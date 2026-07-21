Guvernul britanic elimină TVA-ul la electricitate pentru gospodării începând cu 1 octombrie

Guvernul britanic a anunțat că va elimina taxa pe valoarea adăugată (TVA) aplicată facturilor la electricitate pentru gospodării începând cu 1 octombrie, măsură care va fi valabilă pe parcursul iernii viitoare. Decizia reprezintă prima inițiativă majoră privind sprijinirea puterii de cumpărare adoptată de noul premier britanic, Andy Burnham, după preluarea mandatului.
Potrivit Executivului de la Londra, măsura este menită să reducă impactul eventualelor majorări ale prețurilor la energie și să ofere un sprijin financiar familiilor înainte de sezonul rece.
Prima măsură economică a premierului Andy Burnham
Andy Burnham a declarat că una dintre prioritățile sale este sprijinirea populației în contextul costului ridicat al vieții.
Reducerea facturilor la electricitate
Premierul a transmis că eliminarea TVA-ului la electricitate va oferi gospodăriilor „un pic de răgaz”, subliniind că această decizie este una dintre primele acțiuni ale noului Guvern.
Conform estimărilor oficiale, o gospodărie medie din Regatul Unit va economisi aproximativ 45 de lire sterline pe an, echivalentul a circa 53 de euro.
Cât va costa măsura și cum va fi finanțată
Guvernul estimează că eliminarea TVA-ului la electricitate va avea un cost de aproximativ 850 de milioane de lire sterline (aproximativ un miliard de euro) în acest an.
Renunțarea la proiectul cărții de identitate digitale
Pentru a acoperi cheltuielile, Executivul va renunța la proiectul introducerii unei cărți de identitate digitale, inițiat în septembrie de fostul premier Keir Starmer în cadrul măsurilor destinate combaterii imigrației ilegale.
Andy Burnham anunțase încă înainte de preluarea mandatului că intenționează să abandoneze acest proiect, care a stârnit numeroase controverse în Regatul Unit. Marea Britanie nu are un sistem național de cărți de identitate, iar propunerea privind identitatea digitală a generat îngrijorări legate de protecția vieții private și de extinderea controalelor de identitate.
Potrivit noului Guvern, anularea proiectului va elibera aproximativ 1,8 miliarde de lire sterline, resurse care vor putea fi redirecționate către alte priorități.
De ce intră măsura în vigoare la 1 octombrie
Data de 1 octombrie coincide cu următoarea revizuire trimestrială a plafonului prețurilor la energie stabilit de Autoritatea pentru Energie din Regatul Unit (OFGEM).
Rolul OFGEM în stabilirea tarifelor
OFGEM actualizează trimestrial plafonul prețurilor la energie pentru a reflecta evoluțiile de pe piețele internaționale și pentru a asigura un echilibru între interesele furnizorilor și cele ale consumatorilor.
Guvernul speră că eliminarea TVA-ului la electricitate va compensa o eventuală creștere a tarifelor la energie în sezonul rece. Măsura se aplică exclusiv consumului de electricitate și nu include gazele naturale.
Piețele urmăresc cu atenție politica fiscală a noului Guvern
Deciziile economice ale noului Executiv sunt analizate atent de investitori și de piețele financiare, care urmăresc evoluția finanțelor publice și nivelul datoriei Regatului Unit.
Guvernul a dat asigurări că toate măsurile vor respecta regulile fiscale și că eventualele inițiative suplimentare vor fi prezentate odată cu viitorul buget de stat.
Executivul susține că toate deciziile vor fi finanțate din surse identificate și vor rămâne conforme cu obiectivele de disciplină bugetară, pentru a evita presiunile suplimentare asupra finanțelor publice.