Tragedie pe râu. cinci oameni au murit după ce au sărit unul după altul în apă, încercând să salveze un înotător

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 12:29

Tragedie pe râul Scioto, în Statele Unite. Cinci oameni au murit după ce au sărit unul după altul în apă, încercând să salveze un înotător aflat în dificultate. Din nefericire, toți au fost trași de același curent puternic.

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