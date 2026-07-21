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Extern· 1 min citire
Tragedie pe râu. cinci oameni au murit după ce au sărit unul după altul în apă, încercând să salveze un înotător
Râul Scioto (Profimedia)
Tragedie pe râul Scioto, în Statele Unite. Cinci oameni au murit după ce au sărit unul după altul în apă, încercând să salveze un înotător aflat în dificultate. Din nefericire, toți au fost trași de același curent puternic.
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