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Tragedie pe râu. cinci oameni au murit după ce au sărit unul după altul în apă, încercând să salveze un înotător

Râul Scioto (Profimedia)

Râul Scioto (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 12:29

Tragedie pe râul Scioto, în Statele Unite. Cinci oameni au murit după ce au sărit unul după altul în apă, încercând să salveze un înotător aflat în dificultate. Din nefericire, toți au fost trași de același curent puternic.

Un bărbat a intrat în apă pentru o scurtă baie, dar a fost prins imediat de curentul extrem de puternic. Două persoane au sărit să îl ajute, însă au început la rândul lor să se zbată în valuri.

Alte două au intrat după ei, declanșând un lanț fatal care s‑a încheiat cu moartea tuturor celor cinci adulți, scrie The Sun.

Echipajele de intervenție au reușit să scoată două femei din apă și le-au transportat la spital, însă medicii nu le-au putut salva. Corpurile celor trei bărbați au fost recuperate ulterior.

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